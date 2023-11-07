10 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Смерть в прямом эфире: треш-стример выпил залпом бутылку водки и умер

В Витебске треш-стример Алексей Кунис (Шлюз, Шлюзбери) умер от анафилактического шока.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Спиртное он выпил, чтобы получить донат, указывает LIFE.

Накануне вечером он с друзьями вел стрим. Компания была под градусом. Пьяному Шлюзу зрители скинули донат с условием — чтобы получить деньги, ему нужно выпить залпом на камеру бутылку водки.

После того как блогер опустошил целую бутылку, он сразу отключился, а друзья уложили его на диван. Через некоторое время начали прилетать комментарии от зрителей — человек на диване посинел.

Но на сообщения друзья Шлюза не реагировали. А когда подошли к небу и попытались привести в чувство, было поздно.

О канале

Вместе с друзьями он вел канал "Околоконторы", он существует с 2019 года и повествует о жизни друзей из Витебска. Парни зарабатывают на том, что снимают обзоры на шаурмечные и рюмочные.

Ранее сибирский блогер ради славы в интернете прокатился на капоте авто по центру города.

Он давно уже ищет славы в интернете. Сначала снимал на камеру пранки - подсаживался к девушкам в метро и пытался их поцеловать. Одни пассажирки сразу давали пощечину наглецу, а другие отвечали взаимностью.

Во время ночной прогулки с друзьями Богдан решил снять новый, более экстремальный ролик. Когда парни начали садиться в машину, блогер залез на капот и решил ехать так. Друзья его поддержали и отправились в путь.

В награду за свою безрассудную выходку блогер получил небольшое признание в интернете - 200 тыс. просмотров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость