Смерть в прямом эфире: треш-стример выпил залпом бутылку водки и умер

Спиртное он выпил, чтобы получить донат, указывает LIFE.

Накануне вечером он с друзьями вел стрим. Компания была под градусом. Пьяному Шлюзу зрители скинули донат с условием — чтобы получить деньги, ему нужно выпить залпом на камеру бутылку водки.

После того как блогер опустошил целую бутылку, он сразу отключился, а друзья уложили его на диван. Через некоторое время начали прилетать комментарии от зрителей — человек на диване посинел.

Но на сообщения друзья Шлюза не реагировали. А когда подошли к небу и попытались привести в чувство, было поздно.

О канале

Вместе с друзьями он вел канал "Околоконторы", он существует с 2019 года и повествует о жизни друзей из Витебска. Парни зарабатывают на том, что снимают обзоры на шаурмечные и рюмочные.

Ранее сибирский блогер ради славы в интернете прокатился на капоте авто по центру города.

Он давно уже ищет славы в интернете. Сначала снимал на камеру пранки - подсаживался к девушкам в метро и пытался их поцеловать. Одни пассажирки сразу давали пощечину наглецу, а другие отвечали взаимностью.

Во время ночной прогулки с друзьями Богдан решил снять новый, более экстремальный ролик. Когда парни начали садиться в машину, блогер залез на капот и решил ехать так. Друзья его поддержали и отправились в путь.

В награду за свою безрассудную выходку блогер получил небольшое признание в интернете - 200 тыс. просмотров.