Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Барнауле

По версии следствия, утром 14 августа 2023 года во дворе одного из многоэтажных жилых домов города Барнаула в компании молодых людей произошла драка.
Мужчина, который находился рядом в тот момент, попытался урегулировать конфликт, сделав замечание.
Вот только в ответ один из присутствующих стал избивать его. Удары были нанесены руками и ногами по телу и голове. Прибывшая бригада скорой помощи на место пришествия констатировала смерть 59-летнего потерпевшего.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.