16 августа
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Происшествия

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Барнауле

В СК по Алтайскому краю прокомментировали инцидент, который повлек смерть мужчины в Барнауле во дворе дома на ул. Веры Кащаевой, 16.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

По версии следствия, утром 14 августа 2023 года во дворе одного из многоэтажных жилых домов города Барнаула в компании молодых людей произошла драка.

Мужчина, который находился рядом в тот момент, попытался урегулировать конфликт, сделав замечание.

Вот только в ответ один из присутствующих стал избивать его. Удары были нанесены руками и ногами по телу и голове. Прибывшая бригада скорой помощи на место пришествия констатировала смерть 59-летнего потерпевшего.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее в Барнауле до смерти избили дворника.

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