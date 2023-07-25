25 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Следком РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

Следком РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой, которую обвиняют в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщают РИА Новости.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

О предъявлении окончательного обвинения сообщил Александр Бастрыкин.

Дарья Татарская внесена в реестр террористов и экстремистов. Она - фигурантка уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.

Напоминаем, что в кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв 2 апреля. В результате погиб военкор Владлен Татарский, более 30 человек пострадали.

По данным ЦОС, убийство Татарского готовил член украинской диверсионно-террористической группы 36-летний Юрий Денисов.

Он отправил с помощью экспресс-доставки через посредника гипсовый бюст со взрывным устройством Дарье Треповой. Она принесла его на творческую встречу с военкором и подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость