25 апреля
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Происшествия

Следком и прокуратура проверяют видео с избиением подростка в Алтайском крае

Следователи и прокуратура в Алтайском крае начали проверку после публикации видеоролика с избиением подростка, сообщили пресс-службы ведомств.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

В СК рассказали, что проверят действия подростков по статье «Побои».

Полицейские уже установили всех участников и очевидцев инцидента, который произошел 21 апреля. Известно, что несовершеннолетние живут в Романово и учатся в школе.

Вместе с родителями школьников доставили в отдел полиции по Романовскому району для разбирательства. Со всеми организовали работу со стороны инспектора по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации правоохранителей, один из участников инцидента состоит на учете в органах МВД.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Парня направили на медицинское освидетельствование.

Напомним, в соцсетях опубликовали видео, на подростка избивают сверстники. Также его заставляли встать на колени.

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