Скончалась еще одна туристка, которая пострадала после крушения вертолета на Алтае

Состояние скончавшейся женщины оценивали как крайне тяжелое. Родственники всех пострадавших и погибших оповещены. С ними работают психологи.
Трагедия унесла жизни пятерых человек. В данный момент в травматологическом отделении Республиканской больницы находятся с травмами легкой и средней степени тяжести четыре пострадавших туриста, сообщает Комсомольская Правда.
На данный момент они получают необходимое лечение и их здоровью ничего не угрожает.
Во время трагедии на месте происшествия погибли четверо, а 10 человек получили травмы различной степени тяжести.
Ранее SHOT: шесть человек пропали после крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай