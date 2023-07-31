1 августа
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Происшествия

Скончалась еще одна туристка, которая пострадала после крушения вертолета на Алтае

Во время крушения Ми-8 на Алтае женщина получила более 90% ожогов тела и умерла в больнице в субботу, 29 июля.

Крушение Ми-8
Крушение Ми-8
04.mchs.gov.ru

Состояние скончавшейся женщины оценивали как крайне тяжелое. Родственники всех пострадавших и погибших оповещены. С ними работают психологи.

Трагедия унесла жизни пятерых человек. В данный момент в травматологическом отделении Республиканской больницы находятся с травмами легкой и средней степени тяжести четыре пострадавших туриста, сообщает Комсомольская Правда.

На данный момент они получают необходимое лечение и их здоровью ничего не угрожает.

Во время трагедии на месте происшествия погибли четверо, а 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее SHOT: шесть человек пропали после крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай

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