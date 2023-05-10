Сын экс-губернатора Иркутской области получил УДО вместо 9 лет лишения свободы

Вместо отбывания основного наказания в виде лишения свободы, суд принял решение освободить условно-досрочно на 2 года 2 месяца.

Постановление не вступило в силу.

Ранее арестованный сын экс-губернатора Приангарья написал отцу письмо. В письме арестант рассказал, что ему не разрешают свиданий с родственниками и изымают письма, которые ему пишет отец.

Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал преследование Левченко сфабрикованным. В октябре 2020 года он заявил, что попросил президента России Владимира Путина разобраться в ситуации.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы Левченко, а также у его отца - бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Что произошло

В 2020 году Левченко задержали. Следствие установило его причастность к мошенничеству в особо крупном размере.

В прошлом году Левченко осудили по уголовному делу о мошенничестве. Суд постановил лишить его свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.

Левченко задержали за дела трехлетней давности, когда в жилых домах массово меняли лифтовое оборудование. В СК выяснили, что бюджету региона "причинили ущерб более чем на 185 млн рублей".

В марте решением суда апелляционной инстанции назначенное Левченко наказание смягчили до шести лет лишения свободы.

Об отце

Коммунист Сергей Левченко по собственному желанию покинул пост губернатора региона в декабре 2019 года. После этого он написал откровенное обращение к жителям, в котором объяснил "все причины".