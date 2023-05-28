29 мая
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Происшествия

Силовики поймали некоторых сбежавших экс-заключенных в зоне СВО

Семеро военнослужащих — бывших заключенных — самовольно покинули расположение воинской части в районе Соледара в ДНР. Они были вооружены, сообщает ТАСС.

Армия
Армия
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Изначально в СМИ сообщалось о побеге 39 человек. П ри их побеге погиб военнослужащий Минобороны.

Вскоре в кафе на территории ЛНР задержали троих пьяных беглецов, указывает Lenta.ru. Одного застрелили его сослуживцы - он хотел сдаться.

Позднее на территории ДНР силовики задержали еще двоих дезертиров. На утро 28 мая в бегах остается еще один солдат. Предположительно, он находится в Ростовской области.

О беглецах

Сбежавшие солдаты — бывшие заключенные из отряда «Шторм Z», указывают Baza и 161.RU. Отряды «Шторм» создавались для проведения наиболее сложных штурмовых операций.

Ранее Пригожин ответил на сообщения об участии ростовского стрелка в ЧВК Вагнера. Является ли стрелок из Ростовской области дезертиром ЧВК Вагнера — не публичная информация и «носит закрытый оперативный характер», сказал основатель военной компании Евгений Пригожин.

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