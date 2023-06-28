29 июня
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Происшествия

Сильное пламя охватило крышу многоэтажки в Омске - в балкон ударила молния

В Омске загорелась крыша многоэтажного дома 27 июня. Пламя стремительно распространилось на большую площадь - почти 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Пожар в Омске
Пожар в Омске
Mash Siberia

По информации источника, загорелся дом на улице Волгоградская. Загорелся балкон одной из квартир на пятом этаже. Позже огонь перекинулся на крышу.

В момент пожара в доме находилось 70 человек. Часть из них покинула горящее здание самостоятельно, остальных вывели спасатели.

Огонь распространился на площади 1,8 тыс. кв. м. Пожар тушили 59 спецов и 14 машин.

Предварительная причина возгорания- удар молнии.

На время тушения пожара жильцов разместили в соседней школе, там они смогли согреться и передохнуть. После ликвидации пожара эксперты приступили к оценке ущерба.

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