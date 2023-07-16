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Происшествия

Сильный взрыв прогремел во время ярмарки в Тайване

Cильный взрыв прогремел на храмовой ярмарке в городе Цзяи на юге Тайваня ночью 15 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Взрыв произошел в ночь на 16 июля на храмовой ярмарке в Цзяи. В момент происшествия там находилось около 20 тыс. человек.

По данным Центрального информационного агентства острова, пострадало 28 человек.

Отмечается, что один человек получил тяжелые травмы и ему потребовалось хирургическое вмешательство. На данный момент он находится в отделении интенсивной терапии. Другие пострадавшие уже выписаны из медицинских учреждений.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Очевидцы считает, что на храмовой ярмарке взорвалось пиротехническое оборудование. Другие же уверяют, что взрыв произошел из-за неисправного электрогенератора.

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