Пожар попал на видео очевидцев. Взрыв произошел в 10 км от аэропорта.
На место прибыли 16 пожарно-спасательных. О пострадавших пока ничего неизвестно.
Предварительной причиной некоторые СМИ называют взрыв аккумуляторных батарей для электромашин.
В Ташкенте 28 сентября прогремел взрыв на одном из складов Сергелийского района, сообщает МЧС Узбекистана.
Пожар попал на видео очевидцев. Взрыв произошел в 10 км от аэропорта.
На место прибыли 16 пожарно-спасательных. О пострадавших пока ничего неизвестно.
Предварительной причиной некоторые СМИ называют взрыв аккумуляторных батарей для электромашин.
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