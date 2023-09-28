В Ташкенте 28 сентября прогремел взрыв на одном из складов Сергелийского района, сообщает МЧС Узбекистана.

Пожар попал на видео очевидцев. Взрыв произошел в 10 км от аэропорта.

На место прибыли 16 пожарно-спасательных. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Предварительной причиной некоторые СМИ называют взрыв аккумуляторных батарей для электромашин.