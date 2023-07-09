11 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Сибиряк убил бийчанина ножом и спрятал тело на берегу реки

Мужчина из Красноярска убил соседа своего приятеля из Бийского района, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Криминал. Нож. Убийство.
Криминал. Нож. Убийство.
СС0

В ноябре 2022 года мужчины в одном из сел Бийского района готовили ужин и выпивали алкоголь. К ним присоединился сосед.

Когда хозяин дома отошел, приехавший гость и сосед начали ругаться. В ходе конфликта житель Красноярска взял лежащий рядом нож и ударил им соседа.

Хозяин дома помог преступнику в сокрытии преступления. Вместе они спрятали тело в багажник машины и вывезли к берегу реки Бия.

На следующий день тело нашел местный житель, который пришел на рыбалку. Следователи возбудили уголовное дело.

В результате убийцу приговорили к семи годам колонии строгого режима, а другу назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее мужчина до смерти избил жену на алтайской базе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость