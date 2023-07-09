Сибиряк убил бийчанина ножом и спрятал тело на берегу реки

В ноябре 2022 года мужчины в одном из сел Бийского района готовили ужин и выпивали алкоголь. К ним присоединился сосед.
Когда хозяин дома отошел, приехавший гость и сосед начали ругаться. В ходе конфликта житель Красноярска взял лежащий рядом нож и ударил им соседа.
Хозяин дома помог преступнику в сокрытии преступления. Вместе они спрятали тело в багажник машины и вывезли к берегу реки Бия.
На следующий день тело нашел местный житель, который пришел на рыбалку. Следователи возбудили уголовное дело.
В результате убийцу приговорили к семи годам колонии строгого режима, а другу назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.
Ранее мужчина до смерти избил жену на алтайской базе.