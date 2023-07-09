Сибиряк убил бийчанина ножом и спрятал тело на берегу реки

Мужчина из Красноярска убил соседа своего приятеля из Бийского района, сообщает следственный комитет Алтайского края.

В ноябре 2022 года мужчины в одном из сел Бийского района готовили ужин и выпивали алкоголь. К ним присоединился сосед.

Когда хозяин дома отошел, приехавший гость и сосед начали ругаться. В ходе конфликта житель Красноярска взял лежащий рядом нож и ударил им соседа.

Хозяин дома помог преступнику в сокрытии преступления. Вместе они спрятали тело в багажник машины и вывезли к берегу реки Бия.

На следующий день тело нашел местный житель, который пришел на рыбалку. Следователи возбудили уголовное дело.

В результате убийцу приговорили к семи годам колонии строгого режима, а другу назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

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