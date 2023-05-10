Сибиряк незаконно вырубил лес на 36 млн рублей

Предпринимателя из Красноярского края признали виновным в незаконной масштабной вырубке леса, сообщает " Интерфакс ".

Сибиряк решил запастись древесиной для строительства, чтобы в дальнейшем заработать на ее продаже.

Для этого он с августа 2019 по август 2020 года незаконно приобрел более 50 готовых комплектов документов, которые давали основание для купли-продажи лесных насаждений.

После этого предприниматель поручил третьим лицам вырубить березу, сосну и лиственницу общим объемом более 5,9 тыс. куб. м., которые впоследствии продал.

В результате лесной фонд России получил ущерб на сумму более 36 млн рублей. Сибиряка осудили на 3 года и 10 месяцев колонии общего режима, а также обязали выплатить ущерб в полном размере.

Ранее крупный пожар в алтайском лесничестве едва не добрался до двух поселков.