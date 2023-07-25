25 июля
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Происшествия

Сибиряк напал на Соборную мечеть, потому что там «поклоняются дьяволу»

В Красноярске местный житель ворвался в Соборную мечеть, разбил окна и навел беспорядок внутри. Нападавший заявил, что он «житель небесного Иерусалима», а в мечети «поклоняются дьяволу». Об этом сообщает ngs.ru.

Красноярец напал на Соборную мечеть
Красноярец напал на Соборную мечеть
Telegram-канал Kras Mash

Инцидент произошел 24 июля около 12 часов дня. 27-летний Вареш Арцунян ворвался в Соборную мечеть и принялся крушить все вокруг. Он разбил окна и сломал цветы, двери, разрушил трибуну в мечети и ящик для пожертвований.

Также красноярец пытался напасть на пожилого мужчину, но его смогли удержать находившееся рядом люди. Он попытался отбиться от них палкой с гвоздями.

По словам очевидцев, мужчина кричал, что он «житель небесного Иерусалима», а в мечети «поклоняются дьяволу». В полиции сообщили, что Вареш состоит на учете у психиатра.

В результате нападения никто не пострадал. Полиция проводит проверку.

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