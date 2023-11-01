1 ноября
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Происшествия

Сибиряк изрезал ножом 11 автомобилей

В Красноярске неизвестный мужчина повредил ножом 11 припаркованных автомобилей, сообщает trk7.ru.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

По одному из автомобилей он ударил ногой, из-за чего сработала сигнализация. Кроме того, мужчина в светлой куртке изрезал дверь квартиры, указывает Газета.Ru.

Сейчас местные полицейские его разыскивают — мститель с ножом попал в камеры видеонаблюдения.

Ранее бийский "хирург" порезал скальпелем колеса 12 автомобилей. По предварительным данным, в течение одной ночи задержанный вывел из строя автомобили, припаркованные во дворах многоквартирных домов по ул. Разина и ул. Матросова.

У каждой из пострадавших машин злоумышленник порезал все четыре колеса.

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