Сибирячку напугал незнакомец со спущенными штанами

В ночь с 22 на 23 декабря жительницу Новосибирска напугал незнакомец со спущенными штанами. Об этом сообщает NGS.

Девушка рассказала, что шла ночью с корпоратива и заметила странного мужчину в черной одежде и балаклаве.

Она почувствовала тревогу, но идти оставалось немного, поэтому сибирячка решила не обращать внимание. Через пару минут она услышала, что кто-то бежит, а обернувшись, увидела странную картину — тот самый незнакомец стоял позади со спущенными штанами. Однако смотрел он куда-то вдаль.

Сначала девушка испугалась, но потом резко сказала ему отойти, и после этого он убежал от нее.

Отмечается, что горожанка не стала обращаться в полицию.

Пресс-служба ГУ МВД Новосибирской области зарегистрировала информацию и уже проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за ожогов после посещения кафе.