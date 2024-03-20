Сибирячка влезла в кредиты ради парня из мессенджера.

Надежда из Новосибирска в одиночку растит двоих детей, работает туристическим гидом. Она не искала никаких отношений, но в декабре 2022 года познакомилась с парнем в мессенджере.
Начало романа и обмана
Они познакомились благодаря группе в соцсетях. После пары комплиментов, он позвал ее на свидание. Женщина повелась на его образ, он показался ей успешным и решительным, а еще красиво говорил.
Второе свидание мужчина запланировал уже после Нового года, но в последний момент отменил его из-за внезапной поездки. Тогда он впервые попросил у нее денег в долг. Новому знакомому потребовалось 10 тыс. рублей, но Надежда их не отправила. Он назначил второе свидание и женщина не отказалась. При личной встрече мужчина попросил у сибирячки две тыс. рублей до зарплаты. Сумма была маленькой и она одолжила ему деньги.
После этого Надежда со своим партнером стали встречаться регулярно, женщина начала думать, что у них уже серьезные отношения. Но у мужчины произошло горе.
Первые большие деньги
Он избил кого-то и, чтобы замять дело, ему понадобилось 200 тыс. рублей. Он заверил, что нашел 67 тыс. рублей, а от нее ему требуется 114 тыс. Надежда согласилась отдать ему деньги под расписку, но к нотариусу они не обратились.
Сибирячка оплатила ухажеру жилье — еще 12 тыс. рублей. Но на этом парень не успокоился.
Он попросил 100 тыс. рублей, чтобы помочь дяде с ремонтом в деревне. Надежда деньги дала под расписку. А потом оказалось, что мужчина был на похоронах этого же дяди, женщина поверила, ведь тема не для шуток.
Через некоторое время мужчина стал то пропадать, то появляться. То отдавать деньги, то пропадать, не отвечая на сообщения и звонки.
Ближе к Новому году он отказался отмечать праздник с Надеждой. Заявил, что это для него не праздник и он будет спать.
Горькая правда
Надежда отчаялась и решила обратиться в женский чат за советом. Собеседницы предложили проверить ухажера, но результаты сибирячку не порадовали. Оказалось, что он женат, а адреса, которые он писал в расписках ненастоящие. Один дом и вовсе давно снесли.
Тогда Надежда спросила, что он может рассказать ей о браке. Он заявил, что хочет быть только с Надеждой. При этом он попросил еще порядка 60 тыс. рублей: 10 на подарки детям и 50 на ремонт машины. Надежда вновь поверила «успешному» и «решительному» мужчине.
В конце декабря 2023 года Надежда написала жене своего любимого. Ситуация оказалось гораздо интереснее:
Оказалось, что у супругов ипотечная квартира, никакой смерти родственника не было, а на ремонт машины он еще у жены взял 80 тыс. рублей. Тогда Надежда рассказала супруге про долги и попросила их вернуть. Выяснилось, что жена его выгнала и живет он с другой.
Тогда у Надежды разбились розовые очки и она решила подсчитать, сколько ей должен ухажер. В общей сложности он должен ей 350 тыс. рублей. Он пообещал переписать на нее часть какого-то земельного участка.
В результате денег нет, участка нет. Остались огромные долги.
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