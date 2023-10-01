Сибирячка сломала позвоночник в школьной столовой

Третьеклассница из Новосибирска попала в больницу с переломом позвоночника после обеда в школьной столовой, сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

В получении травмы ее мать винит педагога.

Девочка пришла в столовую вместе с классом. Педагог принесла девочке стул, она села на него и упала на бетонный пол, сильно ударившись спиной.

После травмы ребенок находился в школе два урока, указывает Газета.Ru. Дома девочка начала жаловаться на сильную боль в спине и груди.

По мнению матери, педагог знала, что ученики старших классов ломают школьную мебель. Но принесла девочке сломанный стул.

Мать уверена — лечение дочери займет около двух лет.

Ранее сообщалось, что повара школьной столовой на Алтае будут судить из-за квашеной капусты.

Женщину обвинили в заболевании учеников иерсиниозом из-за нарушения санэпидемиологических правил.

Повар приготовила винегрет и добавила в него квашеную капусту, которая содержала болезнетворные бактерии. По рецепту, которым пользовались в школе, капусты в салате быть не должно.

Как сообщает ведомство, опасное блюдо детям подали в ноябре прошлого года. Также уточнили, что капусту приготовили непромышленным способом, но кто именно - неизвестно.

После лабораторных исследований в продукте обнаружили бактерию, вызывающую острую антропозоонозную кишечную инфекцию, которая сопровождается токсико-аллергической реакций.