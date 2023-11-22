23 ноября
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Происшествия

Сибирячка отправила едва знакомому парню деньги, после чего оказалась в черном списке

Девушка из Новокузнецка скинула парню из чат бота девять тысяч рублей через полтора часа после знакомства, сообщает Mash Siberia.

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Девушка хотела общения и нашла парня в чат-боте. Тут же он начал жаловаться на тяжелую судьбу: ногу сломал, дядя умер, денег нет.

Сибирячка пожалела его и скинула сначала две тысячи рублей. Однако парень заявил, что счет заблокировали, а для разблокировки нужно еще семь тысяч рублей.

После этого парень отправил фото порезанных рук и удалил диалог.

Полицейские быстро нашли 22-летнего горожанина. Ноги у него оказались целы, теперь на них он пойдет в суд.

Ранее сообщалось, что из-за драки болельщиков звезда футбола Месси увел национальную сборную с поля.

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