17 августа
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Происшествия

Сибирский подросток во время купания нашел в реке пакеты с тротилом и боеприпасами

В городе Назарово Красноярского края 13-летний подросток купался в реке и нашел на дне пакеты с бомбами и патронами, сообщает Telegram-канал SHOT.

Патроны, боеприпасы.
Патроны, боеприпасы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Внутри пакетов находились три гранаты, шесть взрывателей и более 100 патронов.

На место прибыли специалисты.

Экспертиза установила — в пакете находились бомбы с "начинкой" из тротила и гвоздей, они собраны из корпусов гранат с промышленными взрывателями.

Сейчас идет поиск хозяина опасного схрона.

Ранее мужчина подкинул водителю элитной иномарки гранату после ссоры. Пострадавших после инцидента не оказалось. Полиция разыскивает нарушителя.

Также россиянин у заправки угрожал взорвать гранату, требуя губернатора для встречи.

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