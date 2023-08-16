Сибирский подросток во время купания нашел в реке пакеты с тротилом и боеприпасами

Внутри пакетов находились три гранаты, шесть взрывателей и более 100 патронов.
На место прибыли специалисты.
Экспертиза установила — в пакете находились бомбы с "начинкой" из тротила и гвоздей, они собраны из корпусов гранат с промышленными взрывателями.
Сейчас идет поиск хозяина опасного схрона.
Ранее мужчина подкинул водителю элитной иномарки гранату после ссоры. Пострадавших после инцидента не оказалось. Полиция разыскивает нарушителя.
Также россиянин у заправки угрожал взорвать гранату, требуя губернатора для встречи.