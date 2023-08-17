Сибирский подросток скончался после падения с лошади

По предварительным данным, подросток пострадал во время празднования национального праздника Наадым. Он проходил 13 августа на площади Тос-Булак в девяти километрах от Кызыла
В честь Наадыма проводили конные скачки, в которых решил принять участие юноша. В результате он упал с лошади и сильно пострадал.
Подростка госпитализировали в Республиканскую больницу № 1. Юноша находился в коме, а после скончался, не приходя в сознание, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего, которые привели к несчастному случаю, в том числе организацию мероприятия.
Ранее лошадь откусила девочке два пальца в российском конном клубе.