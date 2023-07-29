1 августа
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Происшествия

Сибирские следователи возобновили дело об исчезновении 13 лет назад девочки

Новосибирские следователи возобновили дело о пропаже 13 лет назад 15-летней Натальи Матюхиной.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Проверяют двух бывших и одного действующего сотрудников МВД, указывает НГС.

Под подозрение попали бывшие и действующий полицейские из отделения «Усть-Таркское». Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Подозреваемых задержали 27 июля силовики.

Что произошло

Наталья Матюхина ушла из дома 2 марта 2010 года.

Ранее убийство несовершеннолетних 20-летней давности раскрыли в Сибири. Две девушки 16 и 17 лет пропали в Кодинске Красноярского края еще в июне 2000 года. Почти 23 года они числились пропавшими без вести.

Мать одной из девочек обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери и ее подруги. Тогда девушек не удалось найти, но поиски продолжали.

При очередном изучении материалов выяснилось, что несовершеннолетние стали жертвами преступления.

23 марта правоохранители задержали подозреваемого - 41-летнего жителя Красноярска, который раньше жил в Кодинске.

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