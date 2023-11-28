Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 российских регионов. Где произойдет

На этой неделе жизнеобеспечение населения в 15 регионах РФ может быть нарушено из-за сильного штормового ветра.

Его скорость прогнозируется до 30 метров в секунду, пишет ТАСС. Также ожидаются обильные осадки.

Регионы

Неблагоприятный прогноз касается Краснодарского, Ставропольского, Красноярского, Камчатского краев. Также непогода будет бушевать в Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, на севере островов большой Курильской гряды.

Накануне в Сочи случился мегашторм. В Краснодарском крае действовало семь штормовых предупреждений. В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка пассажирских поездов. К утру движение восстановили. По сообщениям властей, с автомобильных дорог убрали поваленные деревья.

Ранее сообщалось, что в результате мегашторма в Сочи погибли три человека, около 20 пострадали. Также в Сочи рухнул трехэтажный дом из-за шторма и затопления.

Тягун

На черноморском побережье действует тягун, природное явление оттока воды, принесенной к побережью волнами. Тягун может утащить человека или легкое судно глубоко в море.