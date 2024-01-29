29 января
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Происшествия

Школьница натравила друзей на своего бывшего возлюбленного. Ему проломили череп

В Екатеринбурге подростка жесткого избили бейсбольной битой, сообщает Shot.

Голова, череп.
Голова, череп.
СС0

17-летний парень некоторое время встречался с 14-летней девушкой, но позже пара рассталась. После этого подростки начали часто ругаться и оскорблять друг друга в общих чатах.

У девушки родился план мести.

В Telegram парню написала неизвестная, которая приглашала его на свидание. Он пришел в назначенное место и новая спутница отвела его на 13 этаж дома.

Там два крепких подростка начали избивать пострадавшего бейсбольной битой и пинать. Нападавшие проломили бывшему возлюбленному своей подруги череп.

Сейчас их личности устанавливают.

Ранее в Алтайском крае мужчина выдергой избил бывшего своей возлюбленной.

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