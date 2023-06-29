Школьники в Бийске отравились алкоголем, который им купил взрослый мужчина

Предварительно известно, что школьники днем попросили неизвестного бийчанина купить им спиртное в баре.

Мужчина выполнил просьбу. Полиция выяснила, что это был 59-летний житель Бийского района.

Его собираются привлечь к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции.

Также известно, что оба подростка ранее не состояли на учете.

Правоохранители провели с их родителями профилактическую беседу. Их тоже привлекут к административной ответственности.

Ранее более 100 человек отравились шаурмой в Сибири.