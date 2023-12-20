Школьник воткнул в грудь однокласснику нож. За его жизнь борются врачи

В Иркутской области подросток ударил своего ровесника ножом в грудь, сообщает Shot .

14-летний парень перед уроком подошел к однокласснику, с которым у него был конфликт, и ударил его ножом в грудь.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки.

Нападавшего задержали. Известно, что он стоит на учете за уничтожение чужого имущества, но к ответственности его не привлекли из-за возраста. Его мать также стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Барнауле злоумышленник ударил парней ножом и выхватил у них ключи.