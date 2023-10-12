Школьник умыкнул у родителей два миллиона рублей и с азартом проиграл их в казино

Прилежный школьник лишился двух миллионов рублей.

Знакомые предложили ему быстро заработать денег в онлайн-казино. Он тайно взял у родителей два миллиона рублей. Внезапно в квартиру, где шла игра, пришел отец знакомого. Подросток прекратил игру и ушел

Но вскоре понял, что забыл выйти из своего логина. Тут и выяснилось, что он проиграл все деньги, пишет Lenta.ru.

Попытки переговоров насчет возврата денег не увенчались успехом. Родители узнали о произошедшем и обратились в полицию

Ведется разбирательство.

Ранее сообщалось, что Егора Крида и других блогеров накажут за рекламу ставок и казино. Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, подготовила для круглого стола в Общественной палате РФ презентацию.

Лига также предложила внести поправки в законодательство. Сейчас можно получить только незначительные штрафы для физических и юридических лиц за рекламу онлайн казино. Мизулина считает, что за повторное нарушение ответственность должна быть существенной, вплоть до уголовной.

А барнаулец украл у работодателя полмиллиона рублей и потратил на спортивные ставки.