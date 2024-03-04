Школьник оглох после пощечины тренера

Известно, что 11-летний мальчик пошел со своим братом на секцию по рукопашному бою.
На тренировки мальчики отрабатывал приемы. Однако позже, со слов тренера, 11-летний школьник начал злиться и проводил запретный прием.
Тогда наставник оттащил его и дал ребенку пощечину, чтобы привести в чувства.
После этого мальчик стал хуже слышать. В больнице поставили диагноз — нейросенсорная потеря слуха. Обычно такое случается при повреждении структур внутреннего уха.
Мама ребенка сразу же обратилась в полицию. На данный момент проводится проверка.
Ранее сообщалось, что житель Кузбасса травмировался в тире.
Он потерял глаз и заработал депрессию.
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