31 января
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Происшествия

Школьник из Санкт-Петербурга принес боеприпас в учебное заведение. Есть пострадавший

В Санкт-Петербурге шестиклассник принес в школу страйкбольную гранату.

Взрыв в Петербургской школе.
Взрыв в Петербургской школе.
112

"112" сообщает, что подросток принес предмет в школу и дал всем желающим одноклассникам его потрогать и рассмотреть.

Взорвался боеприпас в руках его одноклассника. К счастью, обошлось без тяжелых травм и мальчику оказали первую помощь. Однако полицию на место вызвали.

Мальчик, который принес гранату, ушел домой, а пострадавшего забрала мама.

В настоящее время проводится проверка полицией, и руководством школы.

Ранее сообщалось, что в Сибири родители обвинили школьника в увольнении учительницы.

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