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Происшествия

Шаталась мебель, выбило стекла: очевидцы рассказали о своих ощущениях после взрыва под Москвой

Жители Сергиева Посада рассказали о первых секундах после мощного взрыва, который произошел в городе 9 августа.

Взрыв.
Взрыв.
Соцсети

Все рассказывают об оглушительном взрыве, пишет Lenta.ru. Судя по сообщениям, взрывная волна "прошлась" по окнам, москитным сеткам в радиусе 10 км от эпицентра.

Волной открыло окна. У многих шаталась мебель.

У жителей первой реакцией был шок, потом все начали звонить родственникам и знакомым — говорить о своем самочувствии и интересоваться состоянием здоровья других.

Сергиев Посад находится в 70 км от Москвы.

На месте работают экстренные службы. К медикам обратились 25 человек. Предварительно установлено, что взрыв произошел на складе пиротехники (бывший столярный цех) на территории оптико-механического завода.

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