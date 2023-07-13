14 июля
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Происшествия

Сгорела баня двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию

Баня олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова сгорела в коттеджном поселке Крекшино, сообщает Telegram-канал «112».

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Пожар случился на крыше. Пожарные прибыли и ликвидировали возгорание.

Проводится разбирательство — устанавливают причину возгорания.

Траньков выступал в спортивных парах. Большего успеха он добился с Татьяной Волосожар, напоминает Газета.Ru. После завершения спортивной карьеры стал работать тренером.

Ранее сообщалось, что в среднем звезды фигурного катания получают по 150−200 тыс. рублей за участие в ледовых спектаклях. Правда, олимпийский чемпион Максим Траньков, который не раз участвовал в этих шоу, удивился: «Ого, а мы почему не в курсе?»

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