Сейф с бриллиантами в Монако, побег из автозака: что известно о главном подозреваемом в двойном убийстве россиянок

Накануне на склоне у дороги к турецкой бухте нашли два женских трупа с пулевыми ранениями — мать и дочь.

Тела были замотаны в простыни и перевязаны веревками.

В Турции 42-летняя женщина с детьми пытались скрыться от бывшего мужа-тирана на арендованной вилле в элитном комплексе Бодрума, пишет aif.ru.

Главный подозреваемый — Андрей Куслевич, уроженец Вильнюса, ему 45 лет. Служил наемником во Французском легионе.

Факты

Он находился в Турции во время кровавой драмы. Ребенок — пятилетний сын — пропал вместе с автомобилем погибшей. Получается, что Куслевич расправился с бывшей женой и ее дочерью, забрал сына и скрылся на машине.

Где находится

По одной из версий, он прячется в Литве, по другой — во Франции.

Сейф

В 2016 году он ограбил своего босса в Монако — вынес из его резиденции сейф весом 250 килограммов, в котором находились бриллианты почти на 2 млн евро. С украденным он "залег на дно" в Москве. Но его поймали в аэропорту «Шереметьево».

Суд вынес вердикт — экстрадировать мужчину в Литву.

Побег

Когда его везли из суда в СИЗО, он совершил побег из автозака. А после каким-то образом перебрался в Литву.

Знакомство

В балтийской стране он познакомился с будущей жертвой. Женщина родила сына, а после они расстались. Ребенка она забрала с собой и поселилась на вилле в Турции.

Там она проживала с 15-летней дочерью от первого брака и пятилетним сыном, который сейчас неизвестно где находится.

Старший сын погибшей женщины на момент произошедшего находился в Москве.

Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев. Генконсульство РФ в Анталье проверяет данные об убийстве двух россиянок в турецком Бодруме.

Ранее в Индии обнаружили тела 37-летнего российского актера Максима Белецкого и его 21-летней девушки Анны Ранцевой.

Их нашли в печально известной «Долине наркотиков и смерти», где часто пропадают туристы. Трупы были полностью раздеты, девушка лежала в горячем источнике, а мужчина — около него. Тела были в труднодоступной местности. По мнению следствия, россиян не смогли бы привезти туда насильно.

Главная версия

Главная версия следствия — двойное самоубийство.