Северокорейская ракета с разведывательным спутником обрушились в море при неудачном запуске

При запуске в космос первого северокорейского военного разведывательного спутника "Манниген-1" возникли проблемы.

Они связаны с двигателями второй ступени ракеты-носителя "Чхоллима-1", сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

После отделения первой ступени не запустился двигатель второй ступени, ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море, сообщает РЕН ТВ. Однако северокорейские конструкторы пообещали устранить недоработки и повторить запуск.

Пока неизвестна судьба специалистов, осуществивших неудачный запуск.

Между тем ракета, выпущенная Северной Кореей, стала причиной воздушной тревоги в Сеуле и японской префектуре Окинава.

Предназначение

В 2022 году северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство страны и заявил, что создаваемый в его стране разведывательный спутник предназначен для сбора информации о военных США в регионе, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее из-за ракеты КНДР японцы остановили движение поездов. КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря. Премьер-министр приказал обеспечить безопасность морских судов и самолетов.

Северная Корея подтвердила факт испытания сверхкрупных ракет. Также КНДР произвела запуск тестового аппарата в рамках заключительного этапа разработки первого военного разведывательного спутника.

В сентябре прошлого года Северная Корея провозгласила себя ядерным государством.

Единоличное право

Правом на любые решения о ядерном оружии единолично обладает лидер КНДР Ким Чен Ын.

Закон закрепляет за КНДР право превентивного ядерного удара по противнику в случае — если Пхеньян увидит угрозу со стороны оппонента неизбежностью.

Ядерная кнопка

Между тем «ядерная кнопка» постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР в 2018 году.