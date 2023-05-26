Серия землетрясений накрыла российский город-курорт. Люди в панике звонили спасателям

За сутки сейсмологи зафиксировали сразу четыре ощутимых землетрясения.

Все произошло в акватории Черного моря у Туапсе, указывает kubnews.ru.

Магнитуда первого составила 4,4. Это был самый мощный подземный толчок. Магнитуда второго составила 3,6, потом еще раз "тряхануло". Магнитуда последних сейсмособытий составила 3,8 и 3,4.

Все подземные толчки произошли на глубине 5 км. Их зафиксировали 10 сейсмостанций региона.

Около сотни звонков поступило в МЧС от местных жителей.

Пострадавших нет.

На видео попало, как с полок магазинов падают продукты.

Один из звонивших рассказал, что на диване качался, как на волнах во время шторма. Некоторые высказывают сомнения о происхождении серии землетрясений. И связывают подземные толчки с неизвестной пока атакой подводных дронов.

Затишье перед бурей

Между тем назван точный метод предсказания землетрясений. В зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Закрытое исследование

Сейчас ученые проводят исследование по этому поводу. Но подробности пока держат в тайне.

Между тем мощное землетрясение произошло в Тихом океане магнитудой 7,0.