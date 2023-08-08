Сельчанин пытался сжечь сожительницу с пятью детьми в Алтайском крае

Женщина и дети смогли своевременно покинуть горящее здание, их здоровью ничего не угрожает.
Поджигатель скрылся в неизвестном направлении сразу после преступления. Его объявили в розыск.
Однако 7 августа следователям совместно с полицией удалось задержать мужчину. Он скрывался в лесу неподалеку от села.
Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, в отношении малолетних, совершенное с особой жестокостью.
Вскоре решится вопрос о мере пресечения. Расследование и сбор доказательств продолжают.
Ранее неизвестный поджег дома двух пенсионеров в Алтайском крае.