20 августа
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Происшествия

Сбытчика гашиша задержали в Барнауле

Известно, что сам курьер-закладчик наркотики не употреблял и ранее был судим судим за кражу.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

25-летнего парня задержали в тот момент, когда он делал тайник-закладку на территории Ленинского района краевого центра. Во время досмотра у него нашли несколько свертков с наркотическим средством, телефон, банковские карты, упаковочно-фасовочный материал.

Эксперт заключил, что вещество массой 955 граммов является гашишем, передает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что дилер работал с 2022 года в одном из незаконных интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Ранее сообщалось, как развивался наркорынок Алтайского края и что с ним происходит сейчас.

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