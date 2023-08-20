Сбытчика гашиша задержали в Барнауле

Известно, что сам курьер-закладчик наркотики не употреблял и ранее был судим судим за кражу.

25-летнего парня задержали в тот момент, когда он делал тайник-закладку на территории Ленинского района краевого центра. Во время досмотра у него нашли несколько свертков с наркотическим средством, телефон, банковские карты, упаковочно-фасовочный материал.

Эксперт заключил, что вещество массой 955 граммов является гашишем, передает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что дилер работал с 2022 года в одном из незаконных интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Ранее сообщалось, как развивался наркорынок Алтайского края и что с ним происходит сейчас.