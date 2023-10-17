18 октября
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Происшествия

Сбила и переехала. Так в управлении подмосковного Щелково решают проблемы

В подмосковье сотрудница управляющей компании переехала недовольную их работой жительницу.

ДТП.
ДТП.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как сообщает Mash, толпа недовольных жителей собралась сегодня у здания УК "Паритет".

Горожане недовольны отсутствием отопления и ужасным состоянием подвалов. Телевидение поддержало собравшихся.

Одна из сотрудниц управляющей компании, разговаривать отказалась, вместо этого прыгнула в свою Audi и постаралась уехать.

Недовольные жильцы преградили ей путь, но женщину это не остановило и она сначала сбила, а потом и переехала одну из протестующих.

Сейчас пострадавшей занимаются медики, а сотрудницей полицейские.

А в конце сентября в Барнауле сбили девушку на пешеходном переходе.

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