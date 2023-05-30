1 июня
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Происшествия

Саперы оцепили здание на Ленинском проспекте. Видео дрона с бронебойным зарядом

На Ленинском проспекте Москвы здание оцеплено спецслужбами, на месте работают саперы.

Войска ПВО России.
Войска ПВО России.
mil.ru.

Это третий дом в Москве, где произошло ЧП с беспилотниками. По предварительной версии, это беспилотник самолетного типа по схеме "утка". Дрон — с двигателем внутреннего сгорания,несет на себе кумулятивные заряды.

Основная часть, начиненная тремя взрывными устройствами, продолжает лежать на земле. Кумулятивный заряд в военном деле — бронебойные снаряды. Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра, сообщает "МК". После взрыва капсюля-детонатора заряда, возникает детонационная волна, которая перемещается вдоль оси заряда.

Беспилотник, который врезался в многоэтажку на Профсоюзной в Москве, нес кумулятивный заряд КЗ-6.

Между тем более 10 беспилотников сбиты в Подмосковье за утро 30 мая, сообщает Baza.

Ранее стали известны подробности взрыва на верхнем этаже 25-этажного дома в Новой Москве. ЧП случилось в Новой Москве на улице Атласова.

Мэр Москвы Сергей Собянин успокоил москвичей сообщением о том, что никто не пострадал.

Ночная атака

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.

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