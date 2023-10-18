Самолет с сибирскими хоккеистами развернули в воздухе по пути на матч

Дело в том, что накануне на Нижний обрушился снегопад. И аэропорт не смог принять рейс, пишет "Вечерний Новосибирск. Авиаузел даже временно закрыли.
Но до Нижнего Новгорода хоккеисты все же добрались. И 18 октября "Сибирь» встретится на льду с «Торпедо».
Ранее два самолета не смогли приземлиться в сибирском аэропорту и улетели на запасной аэродром. Причина — густой туман.
Лайнеры "Аэрофлота" и S7 направили на запасной аэродром Толмчево (Новосибирск).
Задержка прибытия привела к поздним вылетам в обратном направлении.