Самолет-разведчик, ДНК материалы у "Титаника": появились странные подробности о пропавшем в бездне океана батискафе

Пропавший в Атлантике батискаф выполнял не только туристическую, но и научную миссию.

Экипаж должен был собрать образцы ДНК около обломков круизного лайнера "Титаник", сообщает Wall Street Journal.

Это — бактерии, которые поселились на корпусе затонувшего в 1912 году корабля. И ДНК животных, которые поселились в донных отложениях у "Титаника". Экспедиция должна была собрать образцы воды для дальнейшего извлечения ДНК.

Прогноз

В США допустили гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа. Вполне вероятно, у команды "Титана" уже закончился кислород или его уровень крайне низок. А люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, вероятно, потребляют огромное количество кислорода.

Сигнал SOS

Накануне спасатели услышали похожие на стук звуки во время поисков пропавшего в Атлантике батискафа. Об этом говорится в правительственном документе.

Однако не уточняется, когда звуки зафиксировали и в течение которого времени они продолжались.

Акустическая обратная связь поможет направить к подводному аппарату находящуюся на поверхности технику.

Самолет-разведчик

Вскоре экипаж канадского самолета-разведчика, участвующий в поисково-спасательной операции, подтвердил - акустические звуки о помощи исходят из глубины океана.

Но впоследствии звуки, которые были зарегистрированы с помощью гидролокационного оборудования в районе поисков пропавшего батискафа «Титан», не были стуками, предположительно исходившими от глубоководного аппарата, сообщает NBC. Это были шумы.

Пост из глубины?

По сообщениям СМИ, на субмарине находится ирландский дайвер Рори Голден. Он написал на своей странице в соцсети, что с командой все в порядке. Также он попросил не спрашивать, кто находится на борту. И поблагодарил всех, кто ему писал сообщения в WhatsApp. Однако впоследствии выяснилось, что дайвер находится на корабле вверху в составе исследовательской экспедиции. С этого корабля и опустили батискаф на глубину.

А читатели поняли, что дайвер два дня написал добрую весть из пучины - что все живы.

На батискафе, правда, есть подводный телефон. Но им, по сообщениям, команда воспользовалась лишь в день спуска.

Кто на борту

На борту находится не пять человек, как сообщалось ранее, а четверо.

Переход

Спасти людей путем их перехода на другой батискаф практически невозможно. Можно спасти лишь, если дистанционно управляемый аппарат погрузится на место и зацепит трос, а затем доставит его на поверхность. На помощь затерянному батискафу «Титан» с людьми на борту было направлено французское океанографическое судно Atalante с глубоководным автономным аппаратом.

Среди обломков

Российский исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов предположил — батискаф мог зацепиться за обломки круизного лайнера. Этого боятся все подводники. И если так оно и есть, то случилась катастрофа. С ним согласен и британский отставной контр-адмирал Крис Пэрри.

Режиссер

Между тем режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон выразил соболезнования в связи с ситуацией вокруг «Титана» — режиссер считает, что батискаф «Титан» погиб вместе со всем экипажем.

Что произошло

В северной части Атлантического океана идут поиски батискафа, пропавшего во время туристического экспедиционного спуска к обломкам «Титаника».

Субмарина пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения.

Между тем кислорода у подводных исследователей исчезнувшего в бездне Атлантики батискафа осталось на несколько часов — необходимый для жизни воздух закончится в 13.30 мск. Дедлайн.