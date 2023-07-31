Самолет авиакомпании "Сибирь" вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности

Летевший из Новосибирска в Сургут самолет Embraer-170 авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) 31 июля в связи с технической неисправностью вернулся в аэропорт Толмачево.

На борту находилось 78 пассажиров. Их направят в Сургут на резервном самолете авиакомпании.

Борт отстранили от эксплуатации на время расследования авиаинцидента, сообщает "Интерфакс".

Прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее сразу после взлета самолет вернулся в Толмачево. Также гигантский рой пчел помешал вылету самолета и сорвал рейс. Обилие насекомых обнаружили на взлетно-посадочной полосе, когда лайнер готовился к вылету. По словам сотрудников аэропорта, семейство пчел нашли на левом крыле самолета рядом с двигателем, пока пассажиры собирались выходить на посадку. Насекомых отогнать не удалось. Для безопасности рейс отменили.