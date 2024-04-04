5 апреля
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Происшествия

С двухметровым крокодилом поймали россиянина на границе с Казахстаном

Россиянин попытался вывезти двухметрового крокодила в машине и попался, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Крокодил.
Крокодил.
СС0

В пункте пропуска Орск остановили жителя Ростовской области. Таможенники проверили малотоннажный грузовик. И в кузове автомобиля обнаружили деревянный ящик с живым зубастым крокодилом.

У мужчины отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, указывает Lenta.ru. При этом у него был заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт.

Крокодилу 15 лет, его зовут Бакс. Также установлено, что рептилия принадлежит водителю грузовика.

Сейчас все в поисках подходящего жилища для временного содержания крокодила, длиной 1,8 метра.

В отношении мужчины ведется разбирательство.

Ранее несколько человек увидели гигантского крокодила и утонули. Восемь паломников погибли после того, как запаниковали при виде крокодила.

ЧП случилось во время перехода путников через реку в Индии. Они вброд направлялись к храму, пишет Lenta.ru.

В какой-то момент огромный крокодил напал на паломников. Люди испугались и бросились врассыпную.

Однако их унесло течением реки. Из 17 паломников остались живыми 9 человек. Пока что найдены тела троих.

Также крокодил выловил в реке тело утонувшего ребенка и доставил его родителям. А огромный крокодил-убийца выпрыгнул из реки и утащил под воду мальчика.

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