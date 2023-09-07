Рядом с резиденцией Путина упал беспилотник. Куда еще долетели дроны этой ночью

В ночь на 7 сентября беспилотники снова атаковали российские регионы. На этот раз системы ПВО сработали в трех регионах: Ростовской, Тверской и Московской областях.

Атака беспилотников в Ростовской области

Два беспилотника сбили около 3 часов ночи, сообщил губернатор Ростовской области. В результате пострадал один человек, но от госпитализации он отказался. Также повреждены легковые автомобили, фасады и окна нескольких зданий.

БПЛА в Тверской области

Система ПВО сбила беспилотник в Тверской области. Он летел в направлении Москвы, написал в своем Telegram-канале Сергей Собянин. Пострадавших нет.

Атаки на Москву

В Подмосковье уничтожили беспилотник недалеко от резиденции Путина "Русь". Из-за происшествия отменили полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево. Сейчас аэропорты работают в прежнем режиме.

Разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Москве задержали около 60 самолетов.