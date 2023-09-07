Рядом с резиденцией Путина упал беспилотник. Куда еще долетели дроны этой ночью

Атака беспилотников в Ростовской области
Два беспилотника сбили около 3 часов ночи, сообщил губернатор Ростовской области. В результате пострадал один человек, но от госпитализации он отказался. Также повреждены легковые автомобили, фасады и окна нескольких зданий.
БПЛА в Тверской области
Система ПВО сбила беспилотник в Тверской области. Он летел в направлении Москвы, написал в своем Telegram-канале Сергей Собянин. Пострадавших нет.
Атаки на Москву
В Подмосковье уничтожили беспилотник недалеко от резиденции Путина "Русь". Из-за происшествия отменили полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево. Сейчас аэропорты работают в прежнем режиме.
Разрушений и пострадавших нет.