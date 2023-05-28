Ройзман* стал участником автоаварии

В аварии никто не пострадал. Однако подробности происшествия не приводятся.
Ранее экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* задержали полицейские и доставили в суд. Ройзман отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных Сил.
Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда. Ему назначен «запрет определенных действий». То есть ему нельзя общаться с другими участниками дела (кроме следователя) и выезжать за пределы города.
Евгения Ройзмана задерживали по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.
* - признан иноагентом.