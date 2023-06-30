30 июня
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Происшествия

Рой пчел напал на двух детей в Башкирии и укусил 465 раз

Рой домашних пчел напал на двух детей в Башкирии. Врачи извлекли из мальчиков 465 пчелиных жал. Об этом сообщает детская больница Стерлитамака на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Рой пчел напал на двух детей в Башкирии
Рой пчел напал на двух детей в Башкирии
Telegram-канал Baza

Известно, что инцидент произошел в селе Ахмерово Ишимбайского района. Два брата отправились в одиночку на прогулку в лес. Там на них напал рой домашних пчел. Дети получили многочисленные укусы.

Младший брат восьми лет смог добежать до дома и рассказал родителям о случившемся. Отец и дядя отправились в лес и спасли старшего ребенка, который не мог выбраться из пчелиной ловушки самостоятельно.

Мальчиков срочно доставили в деревенский медпункт. где им оказали первую помощь. Затем детей отвезли на машине скорой помощи в отделение реанимации Детской больницы города Стерлитамак.

Врачи удалили около 465 жал с открытых частей тела - конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы.

Маленьких пациентов в настоящее время выписали из больницы. Их состояние стабильное, отек спадает, сообщают РИА Новости.

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