"Росводоканал Барнаул" объяснил ситуацию с машиной, провалившейся под асфальт

Инцидент произошел в районе пересечения улицы Попова и Северного Власихинского проезда 16 июля. Автомобиль почти полностью провалился в яму в асфальте.
К счастью, в момент инцидента в машине никого не было, поэтому никто не пострадал.
"Росводоканал Барнаул" объяснил, что яма образовалась в результате повреждения на самотечной линии канализационного коллектора № 15. Диаметр ямы составил 900 мм.
Хозяину автомобиля возместят ущерб в досудебном порядке.
На данный момент сотрудники водоканала устраняют повреждения. На месте работают пять единиц техники и бригада специалистов.