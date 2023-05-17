Российского режиссера Ивана Вырыпаева объявили в розыск

В России объявили в розыск режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева. Об этом сообщает ТАСС .

Вырыпаева разыскивают в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ»).

Басманный суд Москвы уже выдал санкцию на заочный арест режиссера.

Известно, что Вырыпаев руководил театром «Практика» и основал продюсерскую компанию в Польше. С 2014 года он проживает за границей. В мае 2022 года режиссер объявил, что отказался от российского гражданства и получил польское.

Ранее ученого новосибирского СО РАН арестовали по подозрению в госизмене.