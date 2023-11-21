23 ноября
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Происшествия

Российский школьник выстрелил в учительницу музыки

В Санкт-Петербурге подростка подозревают в стрельбе по учительнице музыки, пишет 78.ru.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

По версии правоохранителей 16-летний подросток выстрелил в педагога из пневматического пистолета. Женщина проходила мимо компании молодых людей.

В какой-то момент она услышала хлопок и почувствовала боль в бедре, указывает Газета.Ru.

Медики оказали женщине первую помощь. А подростки разбежались.

Но полиции удалось задержать подозреваемого. Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.

Ранее сибирский школьник выстрелил в одноклассника на перемене. Подросток начал стрелять из пневматического оружия и случайно попал в одноклассника.

По предварительной информации, пострадавший мальчик отделался синяками. Ранее конфликтов между подростками не было. Его жизни ничего не угрожает.

В школу прибыли сотрудники полиции и забрали оружие. С подростком провели разъяснительную беседу о недопустимости стрельбы в школе.

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