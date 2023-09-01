Российских жителей и туристов вывозят из зоны бедствия на военных кораблях

Чрезвычайная ситуация сложилась в Приморье. За август в регионе выпало рекордное количество осадков, пишет e1.ru. Порядка 40 населенных пунктов оказались отрезаны от мира.
ЧП случилось на одной из автодорог. В образовавшуюся пропасть свалилась машина. Людям удалось зацепиться за дерево и выбраться из салона.
На курортах заложниками стихии стали местные жители и сотни туристов. Запросили помощь Тихоокеанского флота. И 31 августа начали вывозить во Владивосток на большом десантном корабле. По планам, эвакуационные рейсы будут курсировать три дня, пишет primamedia.ru.
В Приморском крае вводили режим ЧС на фоне масштабного наводнения.
Между тем Приморье готовится к встрече с новым сильным тайфуном, который, по прогнозам, может достигнуть региона в сентябре.
Ранее в России начали готовиться к мощным затяжным дождям, ураганному ветру, в результате чего в заливах появятся огромные волны. В числе опасных прогнозов — оползни, сходы селей.
Коллапс
При прохождении тайфунов над территориями разных стран, как правило, возникает транспортный коллапс — отменяют авиарейсы и железнодорожное сообщение, запрещены морские перевозки. Также закрывают мосты.
Надувная Луна
В 2016 году в Китае во время традиционного праздника середины осени тайфун протащил по городу огромную надувную Луну.