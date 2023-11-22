Российских "весельчаков" высадили из самолета из-за шутки о бомбе

Российским пассажирам пришлось проходить повторную проверку из-за неудачной шутки про бомбу, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково. Лайнер в Санкт-Петербург готовился к вылету.

Пассажиры уже прошли на посадку. И тут кто-то пошутил о бомбе.

Экипаж юмора шутника не оценил, указывает Газета.Ru. И 189 человек попросили покинуть самолет, людей довезли до терминала — для повторной проверки.

По факту инцидента проводится разбирательство.

Ранее пассажир угрожал достать бомбу и взорвать российский аэропорт.

ЧП произошло в международном аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Регистрация проходила на рейс Санкт-Петербург - Казань авиакомпании Smartavia.

Мужчина подошел к сотрудникам службы безопасности аэропорта и потребовал провести его к самолету как VIP-персону. В противном случае он сообщил, что достанет из сумки бомбу и много оружия.

Сотрудники службы безопасности скрутили "террориста" и осмотрели его ручную кладь. Ничего подозрительного внутри не было.

В отделе полиции мужчина признался, что просто хотел побыстрее сесть в самолет. И никаких взрывов не планировал.