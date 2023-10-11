11 октября
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Происшествия

Российские стриптизерши не поделили клиента — завязалась драка. Подробности "привата"

Бойцам пришлось разнимать двух стриптизерш, сообщает NGS.ru.

Стриптиз в бокале.
Стриптиз в бокале.
strip-for-you.ru

Драка произошла в баре Новосибирска.

Обе девушки целеустремленно туда пришли по приглашению мужчины на приват. Однако кавалер заплатил только одной из них, указывает Газета.Ru. Второй это совсем не пришлось по душе.

Завязалась драка. В выяснение отношений вмешались сотрудники агентства безопасности.

Зачинщицу конфликта задержали и увезли в отдел полиции.

Ранее стриптизерши известного клуба откровенно рассказали о ночных заработках. Клуб находится в Лас-Вегасе.

Одна танцовщица потратила 223 тыс. долларов на пластику — увеличила грудь и ягодицы, сделала подтяжку лица. Другая поведала, что тратит на себя от 10 до 15 тыс. долларов в месяц. Большая часть денег уходит на нижнее белье и эротические костюмы.

Траты окупаются — за одну ночь можно заработать до нескольких тысяч долларов.

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